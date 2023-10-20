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Виллы в Opcina Smokvica, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Vinacac, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vinacac, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Opcina Smokvica, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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