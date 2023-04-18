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Купить недвижимость с видом на море в Opcina Smokvica, Хорватия

1 объект найдено
Дом 7 спаленв Opcina Smokvica, Хорватия
Дом 7 спален
Opcina Smokvica, Хорватия
11 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается дом с фантастическим видом на море, расположенный на острове Корчула, всего в 50 м…

Параметры недвижимости в Opcina Smokvica, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
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