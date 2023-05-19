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Квартиры с видом на море в Opcina Smokvica, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Smokvica, Хорватия
Квартира 2 спальни
Smokvica, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 536,400
Elite apartments for sale, located in a building under construction in a picturesque bay wit…

Параметры недвижимости в Opcina Smokvica, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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