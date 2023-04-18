Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Дубровницко-Неретванская жупания
  4. Opcina Smokvica

Купить недвижимость в Opcina Smokvica, Хорватия

4 объекта найдено
Дом 7 спаленв Opcina Smokvica, Хорватия
Дом 7 спален
Opcina Smokvica, Хорватия
11 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается дом с фантастическим видом на море, расположенный на острове Корчула, всего в 50 м…
Дом 4 комнатыв Smokvica, Хорватия
Дом 4 комнаты
Smokvica, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 335 м²
€ 970,000
Корчула, Чара, продаем 2 каменных дома площадью 84м2 и 64м2 с террасами общей полезной площа…
Домв Smokvica, Хорватия
Дом
Smokvica, Хорватия
150 м² Количество этажей 2
€ 200,000
Дом с садом 190 м2, Смоквица, остров Корчула Дом 150 м2 + терраса 40 м2 расположены в муници…
Дом 4 комнатыв Smokvica, Хорватия
Дом 4 комнаты
Smokvica, Хорватия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 289 м²
Цена по запросу
Корчула, Северная сторона - недавно построенная современная вилла с бассейном в первом ряду …

Параметры недвижимости в Opcina Smokvica, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти