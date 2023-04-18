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Купить вилла в Opcina Slivno, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Duboka, Хорватия
Вилла 3 спальни
Duboka, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается строящаяся трехэтажная вилла, расположенная на склоне холма, в небольшом приморско…
Вилла 4 спальнив Klek, Хорватия
Вилла 4 спальни
Klek, Хорватия
3 ванных комнат 550 м²
€ 1,145,000
Расположение: Клек Море: 2км Центр города: 5 км Дубровник: 50 км Аэропорт: 70 км Внутреннее …

Параметры недвижимости в Opcina Slivno, Хорватия

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