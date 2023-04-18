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Купить дом с видом на море в Opcina Slivno, Хорватия

1 объект найдено
Дом 6 спаленв Duboka, Хорватия
Дом 6 спален
Duboka, Хорватия
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 595,000
Продаются два полностью обновленных каменных дома, расположенных на ухоженном участке со сре…

Параметры недвижимости в Opcina Slivno, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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