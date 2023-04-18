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Купить дом в Opcina Slivno, Хорватия

6 объектов найдено
Дом 6 спаленв Duboka, Хорватия
Дом 6 спален
Duboka, Хорватия
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 595,000
Продаются два полностью обновленных каменных дома, расположенных на ухоженном участке со сре…
Вилла 3 спальнив Duboka, Хорватия
Вилла 3 спальни
Duboka, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается строящаяся трехэтажная вилла, расположенная на склоне холма, в небольшом приморско…
Дом 9 комнатв Klek, Хорватия
Дом 9 комнат
Klek, Хорватия
9 Количество комнат 9 ванных комнат 417 м²
€ 660,000
Сливно, Клек (Радаль), отдельно стоящий дом 417 м2 на 4 этажах и сад 448 м2 с прекрасным вид…
Дом 4 комнатыв Duboka, Хорватия
Дом 4 комнаты
Duboka, Хорватия
4 Количество комнат 180 м²
€ 675,000
Дом 1-го ряда к морю с частным выходом к морю, 180 м2, Клек Он расположен в привлекательном …
Домв Kremena, Хорватия
Дом
Kremena, Хорватия
550 м²
€ 850,000
Жилая каменная вилла с бассейном, 2226 м2, Кремена Отличная возможность для проживания с про…
Вилла 4 спальнив Klek, Хорватия
Вилла 4 спальни
Klek, Хорватия
3 ванных комнат 550 м²
€ 1,145,000
Расположение: Клек Море: 2км Центр города: 5 км Дубровник: 50 км Аэропорт: 70 км Внутреннее …

Параметры недвижимости в Opcina Slivno, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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