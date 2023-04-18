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Купить квартиру в Opcina Slivno, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Duboka, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Duboka, Хорватия
3 Количество комнат 87 м² 2/2 Этаж
€ 239,000
3 квартиры в 1-м ряду в бухте Дубока возле моста Пелешко Три квартиры расположены в двух отд…
Квартира 4 комнатыв Duba, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Duba, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 3/3 Этаж
€ 278,992
Квартира с панорамным видом на море, 100 м2, Дуба, Сливно Квартира с полезной площадью 99,64…

Параметры недвижимости в Opcina Slivno, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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