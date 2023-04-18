Купить недвижимость в Opcina Slivno, Хорватия

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Хорватия
Дубровницко-Неретванская жупания
Opcina Slivno
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8 объектов найдено
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Дом 6 спален
Duboka, Хорватия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 595,000
Продаются два полностью обновленных каменных дома, расположенных на ухоженном участке со сре…
Вилла 3 спальни
Duboka, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 800,000
Продается строящаяся трехэтажная вилла, расположенная на склоне холма, в небольшом приморско…
Квартира 3 комнаты
Duboka, Хорватия
3 Количество комнат
87 м²
2/2 Этаж
€ 239,000
3 квартиры в 1-м ряду в бухте Дубока возле моста Пелешко Три квартиры расположены в двух отд…
Квартира 4 комнаты
Duba, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
3/3 Этаж
€ 278,992
Квартира с панорамным видом на море, 100 м2, Дуба, Сливно Квартира с полезной площадью 99,64…
Дом 9 комнат
Klek, Хорватия
9 Количество комнат
9 ванных комнат
417 м²
€ 660,000
Сливно, Клек (Радаль), отдельно стоящий дом 417 м2 на 4 этажах и сад 448 м2 с прекрасным вид…
Дом 4 комнаты
Duboka, Хорватия
4 Количество комнат
180 м²
€ 675,000
Дом 1-го ряда к морю с частным выходом к морю, 180 м2, Клек Он расположен в привлекательном …
Дом
Kremena, Хорватия
550 м²
€ 850,000
Жилая каменная вилла с бассейном, 2226 м2, Кремена Отличная возможность для проживания с про…
Вилла 4 спальни
Klek, Хорватия
3 ванных комнат
550 м²
€ 1,145,000
Расположение: Клек Море: 2км Центр города: 5 км Дубровник: 50 км Аэропорт: 70 км Внутреннее …
Параметры недвижимости в Opcina Slivno, Хорватия
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