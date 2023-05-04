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Дома в Opcina Sestanovac, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Sestanovac, Хорватия
Дом 3 комнаты
Sestanovac, Хорватия
3 Количество комнат 183 м² Количество этажей 2
€ 165,000
Новое строительство, 2 квартиры и бизнес помещения, Šestanovac В самом центре Шестяноваца, н…

Параметры недвижимости в Opcina Sestanovac, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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