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Купить дом в Opcina Selnica, Хорватия

1 объект найдено
Дом 2 комнатыв Merhatovec, Хорватия
Дом 2 комнаты
Merhatovec, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 79,000
Мерхатовец, красивый коттедж Красивый современный коттедж 65,91 м2 рядом с курортом Св. Мар…

Параметры недвижимости в Opcina Selnica, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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