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Купить вилла с видом на море в Opcina Selca, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Povlja, Хорватия
Вилла 5 спален
Povlja, Хорватия
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 3,800,000
Продается роскошная двухэтажная вилла площадью 576 м2, расположенная на вершине холма всего …

Параметры недвижимости в Opcina Selca, Хорватия

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