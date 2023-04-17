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Купить вилла в Opcina Selca, Хорватия

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3 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Povlja, Хорватия
Вилла 5 спален
Povlja, Хорватия
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 3,800,000
Продается роскошная двухэтажная вилла площадью 576 м2, расположенная на вершине холма всего …
Вилла 5 комнатв Povlja, Хорватия
Вилла 5 комнат
Povlja, Хорватия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 576 м²
€ 3,800,000
Вилла 576м2 на участке 3600м2 с двумя гаражами и домом для персонала, расположена на северо-…
Вилла 6 комнатв Povlja, Хорватия
Вилла 6 комнат
Povlja, Хорватия
6 Количество комнат 763 м²
€ 1,500,000
Брач - Пучиска. Мы продаем роскошную виллу в первом ряду от моря, расположенную в глубокой б…

Параметры недвижимости в Opcina Selca, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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