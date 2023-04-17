Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания
  4. Opcina Selca
  5. Дома

Купить дом с видом на море в Opcina Selca, Хорватия

6 объектов найдено
Дом 7 спаленв Sumartin, Хорватия
Дом 7 спален
Sumartin, Хорватия
8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается трехэтажный дом c бассейном, расположенный вблизи поселка Сумартин на острове Брач…
Вилла 5 спаленв Povlja, Хорватия
Вилла 5 спален
Povlja, Хорватия
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 3,800,000
Продается роскошная двухэтажная вилла площадью 576 м2, расположенная на вершине холма всего …
Дом 9 спаленв Sumartin, Хорватия
Дом 9 спален
Sumartin, Хорватия
12 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 850,000
Продается красивый трехэтажный дом, расположенный в тихом месте на острове Брач.  Первы…
Дом 7 спаленв Sumartin, Хорватия
Дом 7 спален
Sumartin, Хорватия
12 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 2,650,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!!  Продается прекрасная старинная вилла, расположенная …
Дом 4 спальнив Sumartin, Хорватия
Дом 4 спальни
Sumartin, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 650,000
Продается дом, окруженный нетронутой природой, расположенный в небольшой приморской деревне …
Дом 2 спальнив Selca, Хорватия
Дом 2 спальни
Selca, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,250,000
Продактировать склад застройку 1290 м2, распологений в привектелом кюсте. На учистке еть дом…

Параметры недвижимости в Opcina Selca, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти