Купить дом в Opcina Selca, Хорватия

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Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Opcina Selca
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13 объектов найдено
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Дом 8 комнат
Sumartin, Хорватия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
303 м²
€ 849,000
Брач, Селца, Сумартин, отдельно стоящий дом 303м2 на 3 этажах с садом 815м2 и земельным учас…
Дом 7 спален
Sumartin, Хорватия
8 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается трехэтажный дом c бассейном, расположенный вблизи поселка Сумартин на острове Брач…
Вилла 5 спален
Povlja, Хорватия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 3,800,000
Продается роскошная двухэтажная вилла площадью 576 м2, расположенная на вершине холма всего …
Дом 9 спален
Sumartin, Хорватия
12 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 850,000
Продается красивый трехэтажный дом, расположенный в тихом месте на острове Брач. Первы…
Дом 7 спален
Sumartin, Хорватия
12 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 2,650,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!! Продается прекрасная старинная вилла, расположенная …
Дом 4 спальни
Sumartin, Хорватия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 650,000
Продается дом, окруженный нетронутой природой, расположенный в небольшой приморской деревне …
Дом 2 спальни
Selca, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,250,000
Продактировать склад застройку 1290 м2, распологений в привектелом кюсте. На учистке еть дом…
Дом 4 комнаты
Sumartin, Хорватия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
160 м²
€ 600,000
Брач, Сельца - 1-й ряд от моря - эксклюзив! Дом 160м2, в 2 этажа, на участке 285м2. В доме…
Дом 3 комнаты
Sumartin, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
€ 360,000
Продается дом в привлекательном месте у моря и пляжа, жилая площадь 112м2, сад 142м2. На пе…
Вилла 5 комнат
Povlja, Хорватия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
576 м²
€ 3,800,000
Вилла 576м2 на участке 3600м2 с двумя гаражами и домом для персонала, расположена на северо-…
Дом 11 комнат
Povlja, Хорватия
11 Количество комнат
6 ванных комнат
360 м²
€ 1,250,000
Брач, Сельца - Повля Объект расположен в первом ряду от моря. Расстояние до моря (пляжа) 10…
Дом 1 комната
Povlja, Хорватия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 550,000
Дом и оливковая роща в Повля - площадь дома около 104м2 - цокольный этаж около 45м2 - 1-й эт…
Вилла 6 комнат
Povlja, Хорватия
6 Количество комнат
763 м²
€ 1,500,000
Брач - Пучиска. Мы продаем роскошную виллу в первом ряду от моря, расположенную в глубокой б…
Параметры недвижимости в Opcina Selca, Хорватия
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