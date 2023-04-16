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Купить вилла с видом на горы в Opcina Rogoznica, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Рогозница, Хорватия
Вилла 5 спален
Рогозница, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается эксклюзивная трехэтажная вилла площадью 377 м2, расположенная в тихом месте в Рого…

Параметры недвижимости в Opcina Rogoznica, Хорватия

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