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Купить недвижимость с видом на море в Opcina Rogoznica, Хорватия

13 объектов найдено
Вилла 10 спаленв Рогозница, Хорватия
Вилла 10 спален
Рогозница, Хорватия
19 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,450,000
Продается многоквартирный дом, расположенный в пригороде Рогозницы возле моря. Все апартамен…
Домв Рогозница, Хорватия
Дом
Рогозница, Хорватия
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Продается апарт-отель расположенный в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Отель располо…
Вилла 5 спаленв Рогозница, Хорватия
Вилла 5 спален
Рогозница, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается эксклюзивная трехэтажная вилла площадью 377 м2, расположенная в тихом месте в Рого…
Дом 4 спальнив Рогозница, Хорватия
Дом 4 спальни
Рогозница, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается двухэтажный семейный дом расположенный на берегу моря. Дом находится на большом уч…
Домв Рогозница, Хорватия
Дом
Рогозница, Хорватия
Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается дом площадью 349,46 м2, расположенный в тихом месте недалеко от Рогозницы, в перво…
Дом 7 спаленв Рогозница, Хорватия
Дом 7 спален
Рогозница, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,699,000
Продается вилла, расположенная в тихой бухте, всего в нескольких шагах от прекрасного галечн…
Вилла 4 спальнив Рогозница, Хорватия
Вилла 4 спальни
Рогозница, Хорватия
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,480,000
Продается прекрасная вилла, расположенная в очаровательном прибрежном городке недалеко от Ро…
Дом 4 спальнив Рогозница, Хорватия
Дом 4 спальни
Рогозница, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается роскошный вилла с видом на море в пригороде от Рогозницы. Она расположен на холме,…
Дом 10 спаленв Рогозница, Хорватия
Дом 10 спален
Рогозница, Хорватия
18 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
A large stone house with 6 apartments for sale, located in an attractive location in the fir…
Вилла 6 спаленв Рогозница, Хорватия
Вилла 6 спален
Рогозница, Хорватия
9 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается большая современная вилла с видом на море, расположенная в очаровательном прибрежн…
Вилла 3 спальнив Рогозница, Хорватия
Вилла 3 спальни
Рогозница, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,300,000
Продается красивая вилла в первой линии моря, расположенная в тихой бухте недалеко от прибре…
Вилла 3 спальнив Рогозница, Хорватия
Вилла 3 спальни
Рогозница, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается чрезвычайно просторная недавно построенная вилла, расположенная недалеко от прибре…
Вилла 4 спальнив Рогозница, Хорватия
Вилла 4 спальни
Рогозница, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,600,000
Продается новая элитная вилла, расположенная в в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Ви…

Параметры недвижимости в Opcina Rogoznica, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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