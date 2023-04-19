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Купить недвижимость в Opcina Ravna Gora, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Stari Laz, Хорватия
Дом 4 комнаты
Stari Laz, Хорватия
4 Количество комнат 129 м² Количество этажей 2
€ 24,000
Дом для ремонта площадью около 128,5 м2, расположенный в Равна Гора в самом сердце Горского …

Параметры недвижимости в Opcina Ravna Gora, Хорватия

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