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Купить недвижимость в община Раша, Хорватия

1 объект найдено
Дом 7 комнатв Sveta Marina, Хорватия
Дом 7 комнат
Sveta Marina, Хорватия
7 Количество комнат 5 ванных комнат 413 м²
€ 390,000
Марина, особняк ок. 413 м2 на 4 этажах, на участке 945 м2. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ: 3 спальни, кухня с…

Параметры недвижимости в община Раша, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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