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Жильё в Opcina Pusca, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Marija Magdalena, Хорватия
Дом 4 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Marija Magdalena, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
I26592 Otovačka
€185,000
Дом 3 спальни в Donja Pusca, Хорватия
Дом 3 спальни
Donja Pusca, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 484 м²
Загорье, Донья Пуща, семейная вилла площадью 484 м2, построенная и спроектированная по самым…
€1,05 млн

Параметры недвижимости в Opcina Pusca, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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