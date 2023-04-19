Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания
  4. Opcina Pucisca

Купить недвижимость в Opcina Pucisca, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Pucisca, Хорватия
Дом 4 комнаты
Pucisca, Хорватия
4 Количество комнат 150 м²
€ 390,000
BRAC, PUCISCA - особняк с панорамным видом на местность Дом состоит из цокольного этажа (пр…

Параметры недвижимости в Opcina Pucisca, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти