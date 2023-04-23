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Жильё в Opcina Promina, Хорватия

1 объект найдено
Вилла 5 спален в Ljubotic, Хорватия
Вилла 5 спален
Ljubotic, Хорватия
4 ванных комнат 219 м²
€ 885,000
Расположение: Национальный парк Крка Пляж: 1км Аэропорт: 56 км Центр города: 3 км Продуктовы…

Параметры недвижимости в Opcina Promina, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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