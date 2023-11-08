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Жильё в Opcina Prolozac, Хорватия

1 объект найдено
Дом 6 спален в Donji Prolozac, Хорватия
Дом 6 спален
Donji Prolozac, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Проложиц Доньи, в отличном месте, продается недавно построенная роскошная вилла закрытой пло…
€750,000

Параметры недвижимости в Opcina Prolozac, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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