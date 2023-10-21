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Дома в Opcina Privlaka, Хорватия

6 объектов найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
ZADAR, PRIVLAKA - Luxury villa with sea view Beautiful luxury villa for sale near the sea …
€750,000
Дом 5 спален в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 5 спален
Opcina Privlaka, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
Красивая вилла, расположенная в самом сердце Привлаки (одного из самых привлекательных небол…
€1,53 млн
Дом 5 спален в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 5 спален
Opcina Privlaka, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 286 м²
Количество этажей 3
Задар, Привлака, НОВОСТРОЕННАЯ вилла, построенная и спроектированная по самым высоким станда…
€772,947
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
ZADAR, PRIVLAKA - Luxury villa with pool, first row to the sea A beautiful luxury villa is …
€1,15 млн
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 550 м²
ZADAR, PRIVLAKA - Luxury villa with swimming pool A villa for sale in Privlaka near Zadar,…
€1,30 млн
Вилла 6 спален с Spalni в Opcina Privlaka, Хорватия
Вилла 6 спален с Spalni
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Расположение: NinSea: 100m Построен: 2014 Внутреннее пространство: 280м2 Размер участк…
€890,000
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