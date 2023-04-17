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Купить вилла в Opcina Primosten, Хорватия

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5 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Primosten, Хорватия
Вилла 3 спальни
Primosten, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 4,400,000
Продается роскошная, недавно построенная вилла площадью 250 м2, расположенная прямо у моря в…
Вилла 4 спальнив Primosten, Хорватия
Вилла 4 спальни
Primosten, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается просторная недавно построенная роскошная вилла, расположенная в пригороде Примоште…
Вилла 4 спальнив Primosten, Хорватия
Вилла 4 спальни
Primosten, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,950,000
Продается новая роскошная вилла с видом на море, расположенная на возвышенности в пригороде …
Вилла 4 спальнив Primosten, Хорватия
Вилла 4 спальни
Primosten, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается прекрасная новая вилла, расположенная в оживленном прибрежном городе в пригороде П…
Вилла 4 комнатыв Primosten, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Primosten, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 290 м²
€ 1,750,000
Примоштен, привлекательная строящаяся вилла с современным дизайном, расположенная на участке…

Параметры недвижимости в Opcina Primosten, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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