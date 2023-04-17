Купить дом в Opcina Primosten, Хорватия

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Хорватия
Шибенско-Книнская жупания
Opcina Primosten
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7 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Primosten, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 4,400,000
Продается роскошная, недавно построенная вилла площадью 250 м2, расположенная прямо у моря в…
Вилла 4 спальни
Primosten, Хорватия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается просторная недавно построенная роскошная вилла, расположенная в пригороде Примоште…
Вилла 4 спальни
Primosten, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,950,000
Продается новая роскошная вилла с видом на море, расположенная на возвышенности в пригороде …
Вилла 4 спальни
Primosten, Хорватия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается прекрасная новая вилла, расположенная в оживленном прибрежном городе в пригороде П…
Дом 1 комната
Bratski Dolac, Хорватия
1 Количество комнат
44 м²
€ 79,000
Примоштен - внутренние районы, разрушенный каменный дом ок. 44 м2 на участке 640 м2. Этот ра…
Вилла 4 комнаты
Primosten, Хорватия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
290 м²
€ 1,750,000
Примоштен, привлекательная строящаяся вилла с современным дизайном, расположенная на участке…
Дом 12 комнат
Primosten, Хорватия
12 Количество комнат
7 ванных комнат
532 м²
€ 640,000
Примоштен, семейный дом с прекрасным видом, недалеко от пляжа Площадь д…
Параметры недвижимости в Opcina Primosten, Хорватия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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