Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Opcina Primosten
  5. Квартиры

Квартиры в Opcina Primosten, Хорватия

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Primosten, Хорватия
Квартира 2 спальни
Primosten, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Примоштен, современная меблированная двухкомнатная квартира с видом на море. Расположен на п…
€450,000
Квартира 2 спальни в Primosten, Хорватия
Квартира 2 спальни
Primosten, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 101 м²
Этаж 2/1
Примоштен, современная меблированная двухкомнатная квартира с видом на море. Расположен на в…
€500,000

Параметры недвижимости в Opcina Primosten, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти