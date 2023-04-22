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Виллы с видом на море в Opcina Preko, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Opcina Preko, Хорватия
Вилла 6 спален
Opcina Preko, Хорватия
8 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,000,000
We are selling a newly built luxury villa with a swimming pool located near Zadar. This vill…

Параметры недвижимости в Opcina Preko, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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