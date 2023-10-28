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Квартиры в Opcina Preko, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море в Углян, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море
Углян, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
ZADAR, UGLJAN - Furnished apartment near the sea, A1 An apartment for sale on the ground f…
€509,143

Параметры недвижимости в Opcina Preko, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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