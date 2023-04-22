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Жильё в Opcina Preko, Хорватия

2 объекта найдено
Вилла 6 спален в Opcina Preko, Хорватия
Вилла 6 спален
Opcina Preko, Хорватия
8 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,000,000
We are selling a newly built luxury villa with a swimming pool located near Zadar. This vill…
Дом 8 комнат в Углян, Хорватия
Дом 8 комнат
Углян, Хорватия
8 Количество комнат 276 м² Количество этажей 1
€ 1,700,000
Два дома в первом ряду к морю с уникальным вспомогательным зданием, Углян На острове Углян и…

Параметры недвижимости в Opcina Preko, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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