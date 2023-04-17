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Купить вилла с видом на горы в Opcina Postira, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Postira, Хорватия
Вилла 5 спален
Postira, Хорватия
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 990,000
Продается красивая вилла, расположенная в тихом месте на острове Брач, всего в 20 м от моря.…

Параметры недвижимости в Opcina Postira, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
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