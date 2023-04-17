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Купить недвижимость с видом на море в Opcina Postira, Хорватия

9 объектов найдено
Дом 4 спальнив Opcina Postira, Хорватия
Дом 4 спальни
Opcina Postira, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается недостроенный дом, расположенный на великолепной л…
Дом 3 спальнив Opcina Postira, Хорватия
Дом 3 спальни
Opcina Postira, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 850,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается обновленный каменный дом, расположенный в красиво…
Дом 8 спаленв Postira, Хорватия
Дом 8 спален
Postira, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается трехэтажный каменный дом, расположенный в самом центре города, возле моря. На перв…
Вилла 3 спальнив Postira, Хорватия
Вилла 3 спальни
Postira, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 895,000
Продается красивая двухэтажная вилла с бассейном, расположенная на северной стороне острова …
Вилла 5 спаленв Postira, Хорватия
Вилла 5 спален
Postira, Хорватия
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 990,000
Продается красивая вилла, расположенная в тихом месте на острове Брач, всего в 20 м от моря.…
Вилла 4 спальнив Postira, Хорватия
Вилла 4 спальни
Postira, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,350,000
Продается роскошная каменная вилла, расположенная в тихом месте на холме живописного приморс…
Вилла 4 спальнив Postira, Хорватия
Вилла 4 спальни
Postira, Хорватия
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается роскошная вилла, расположенная в тихом месте на холме, на северной стороне острова…
Вилла 3 спальнив Postira, Хорватия
Вилла 3 спальни
Postira, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 630,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА!!! Продается красивая каменная вилла, расположенная на участ…
Дом 4 спальнив Postira, Хорватия
Дом 4 спальни
Postira, Хорватия
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 850,000
Продается очень красивый дом в окружении зелени и с прекрасным видом на море. Дом расположен…

Параметры недвижимости в Opcina Postira, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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