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Купить квартиру в Opcina Postira, Хорватия

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Postira, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Postira, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2/2 Этаж
€ 186,725
Новое строительство на острове Брач, Постира, 2. этаж, парковка, 2 лоджии Новое здание в кон…
Квартира 3 комнатыв Postira, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Postira, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 1/2 Этаж
€ 189,375
Новое строительство на острове Брач, Постира, 1. этаж, парковка, 2 лоджии Новое здание в кон…
Квартира 3 комнатыв Postira, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Postira, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 111 м² Количество этажей 2
€ 278,050
Новое строительство на острове Брач, Постира, цокольный этаж, парковка, сад Новое здание в к…
Квартира 2 комнатыв Postira, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Postira, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 157,950
Постира, Брач - квартиры в новостройкеНебольшой жилой дом на 6 квартир площадью от 47 м2 до …

Параметры недвижимости в Opcina Postira, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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