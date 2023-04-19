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Купить дом в Opcina Policnik, Хорватия

1 объект найдено
Дом 5 комнатв Brisevo, Хорватия
Дом 5 комнат
Brisevo, Хорватия
5 Количество комнат 262 м² Количество этажей 1
€ 820,000
Роскошная вилла с бассейном и теннисным кортом, Бришево, Задар, 1723 м2 Этот редкий объект, …

Параметры недвижимости в Opcina Policnik, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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