Вилла 4 спальни Opcina Podstrana, Хорватия 8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3

€ 1,100,000

Продается новая вилла площадью 358 м2, расположенная в тихом месте в Подстране, в 100 м от м…