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Виллы в Opcina Podstrana, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Opcina Podstrana, Хорватия
Вилла 4 спальни
Opcina Podstrana, Хорватия
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается новая вилла площадью 358 м2, расположенная в тихом месте в Подстране, в 100 м от м…

Параметры недвижимости в Opcina Podstrana, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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