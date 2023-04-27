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Жильё с видом на горы в Opcina Podstrana, Хорватия

1 объект найдено
Дом 9 спален в Opcina Podstrana, Хорватия
Дом 9 спален
Opcina Podstrana, Хорватия
12 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 750,000
Продается трехэтажный дом, расположенный в тихом месте в Подстране, в 350 м от моря. Он нахо…

Параметры недвижимости в Opcina Podstrana, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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