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Дома с видом на море в Opcina Podstrana, Хорватия

4 объекта найдено
Дом 9 спален в Opcina Podstrana, Хорватия
Дом 9 спален
Opcina Podstrana, Хорватия
12 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 750,000
Продается трехэтажный дом, расположенный в тихом месте в Подстране, в 350 м от моря. Он нахо…
Дом 25 комнат в мужска 12, Хорватия
Дом 25 комнат
мужска 12, Хорватия
25 Количество комнат Количество этажей 5
€ 3,000,000
Продается жилой дом, общей площадью 1365,86 м2, расположенный в тихом месте в Подстране, все…
Дом 10 спален в мужска 12, Хорватия
Дом 10 спален
мужска 12, Хорватия
14 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,290,000
Продается современный жилой четырехэтажный дом площадью 600 м2, расположенный в тихом месте …
Вилла 4 спальни в Opcina Podstrana, Хорватия
Вилла 4 спальни
Opcina Podstrana, Хорватия
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается новая вилла площадью 358 м2, расположенная в тихом месте в Подстране, в 100 м от м…

Параметры недвижимости в Opcina Podstrana, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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