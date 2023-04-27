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Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Opcina Podstrana
Дома
Дома в Opcina Podstrana, Хорватия
Дом
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7 объектов найдено
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Дом 9 спален
Opcina Podstrana, Хорватия
12 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 750,000
Продается трехэтажный дом, расположенный в тихом месте в Подстране, в 350 м от моря. Он нахо…
Дом 25 комнат
мужска 12, Хорватия
25 Количество комнат
Количество этажей 5
€ 3,000,000
Продается жилой дом, общей площадью 1365,86 м2, расположенный в тихом месте в Подстране, все…
Дом 10 спален
мужска 12, Хорватия
14 Количество комнат
10 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 1,290,000
Продается современный жилой четырехэтажный дом площадью 600 м2, расположенный в тихом месте …
Вилла 4 спальни
Opcina Podstrana, Хорватия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается новая вилла площадью 358 м2, расположенная в тихом месте в Подстране, в 100 м от м…
Дом 15 комнат
мужска 12, Хорватия
15 Количество комнат
12 ванных комнат
861 м²
€ 2,800,000
Подстрана, отдельно стоящий каскадный дом площадью около 130 м2 на 5 этажах, общей жилой пло…
Дом 19 комнат
мужска 12, Хорватия
19 Количество комнат
1 200 м²
€ 3,000,000
СПЛИТ, ПОДСТРАНА, отдельный дом с жилой площадью 1200м2 на участке 1240м2. Дом состоит из 8 …
Дом 5 комнат
мужска 12, Хорватия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
250 м²
€ 700,000
Подстрана, недавно построенный, еще не заселенный дом с жилой площадью 250м2 на участке 580м…
Параметры недвижимости в Opcina Podstrana, Хорватия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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