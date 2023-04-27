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Квартиры в Opcina Podstrana, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в мужска 12, Хорватия
Квартира 2 комнаты
мужска 12, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 290,000
Сплит, Шине, трехкомнатная квартира 48,40 м2 в подвале жилого дома, юго-западная ориентация,…
Квартира 3 спальни в мужска 12, Хорватия
Квартира 3 спальни
мужска 12, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 450,000
Nicely decorated apartment for sale, located in Podstrana, approx. 10 km south of Split. The…

Параметры недвижимости в Opcina Podstrana, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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