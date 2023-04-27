Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания
  4. Opcina Podstrana

Жильё в Opcina Podstrana, Хорватия

9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в мужска 12, Хорватия
Квартира 2 комнаты
мужска 12, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 290,000
Сплит, Шине, трехкомнатная квартира 48,40 м2 в подвале жилого дома, юго-западная ориентация,…
Квартира 3 спальни в мужска 12, Хорватия
Квартира 3 спальни
мужска 12, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 450,000
Nicely decorated apartment for sale, located in Podstrana, approx. 10 km south of Split. The…
Дом 9 спален в Opcina Podstrana, Хорватия
Дом 9 спален
Opcina Podstrana, Хорватия
12 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 750,000
Продается трехэтажный дом, расположенный в тихом месте в Подстране, в 350 м от моря. Он нахо…
Дом 25 комнат в мужска 12, Хорватия
Дом 25 комнат
мужска 12, Хорватия
25 Количество комнат Количество этажей 5
€ 3,000,000
Продается жилой дом, общей площадью 1365,86 м2, расположенный в тихом месте в Подстране, все…
Дом 10 спален в мужска 12, Хорватия
Дом 10 спален
мужска 12, Хорватия
14 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,290,000
Продается современный жилой четырехэтажный дом площадью 600 м2, расположенный в тихом месте …
Вилла 4 спальни в Opcina Podstrana, Хорватия
Вилла 4 спальни
Opcina Podstrana, Хорватия
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается новая вилла площадью 358 м2, расположенная в тихом месте в Подстране, в 100 м от м…
Дом 15 комнат в мужска 12, Хорватия
Дом 15 комнат
мужска 12, Хорватия
15 Количество комнат 12 ванных комнат 861 м²
€ 2,800,000
Подстрана, отдельно стоящий каскадный дом площадью около 130 м2 на 5 этажах, общей жилой пло…
Дом 19 комнат в мужска 12, Хорватия
Дом 19 комнат
мужска 12, Хорватия
19 Количество комнат 1 200 м²
€ 3,000,000
СПЛИТ, ПОДСТРАНА, отдельный дом с жилой площадью 1200м2 на участке 1240м2. Дом состоит из 8 …
Дом 5 комнат в мужска 12, Хорватия
Дом 5 комнат
мужска 12, Хорватия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 250 м²
€ 700,000
Подстрана, недавно построенный, еще не заселенный дом с жилой площадью 250м2 на участке 580м…

Параметры недвижимости в Opcina Podstrana, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти