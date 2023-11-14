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Дома в Opcina Podgora, Хорватия

5 объектов найдено
Дом 8 спален в Подгора, Хорватия
Дом 8 спален
Подгора, Хорватия
Комнаты 8
Площадь 760 м²
Количество этажей 4
Красивая недавно построенная вилла с бассейном, недалеко от Макарски. Современный дизайн, жи…
€1,75 млн
Дом 3 спальни в Zivogosce, Хорватия
Дом 3 спальни
Zivogosce, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Мы предлагаем вам возможность стать счастливым обладателем этих необыкновенных вилл, располо…
€355,000
Дом 3 спальни в Zivogosce, Хорватия
Дом 3 спальни
Zivogosce, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 3
Мы предлагаем вам возможность стать счастливым обладателем этих необыкновенных вилл, располо…
€425,000
Дом 3 спальни в Zivogosce, Хорватия
Дом 3 спальни
Zivogosce, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Мы предлагаем вам возможность стать счастливым обладателем этих необыкновенных вилл, располо…
€355,000
Дом 6 спален в Drasnice, Хорватия
Дом 6 спален
Drasnice, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 461 м²
Количество этажей 4
Уникальная вилла на Макарской Ривьере с бассейном на крыше жилой площадью 461 м2. Вилла сост…
€1,95 млн

Параметры недвижимости в Opcina Podgora, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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