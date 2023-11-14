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Квартиры в Opcina Podgora, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Подгора, Хорватия
Квартира 2 спальни
Подгора, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 1
В Подгоре недалеко от Макарски, на расстоянии 100 м от моря, в красивой городской вилле на 4…
€318,850
Квартира 2 спальни в Подгора, Хорватия
Квартира 2 спальни
Подгора, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 3
В Подгоре недалеко от Макарски, на расстоянии 100 м от моря, в красивой городской вилле на 4…
€327,200

Параметры недвижимости в Opcina Podgora, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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