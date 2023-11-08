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Жильё в Opcina Podbablje, Хорватия

1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Podbablje Gornje, Хорватия
Вилла 3 спальни
Podbablje Gornje, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Добро пожаловать в Макарску, сердце Макарской Ривьеры, одно из самых известных туристических…
€350,000

Параметры недвижимости в Opcina Podbablje, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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