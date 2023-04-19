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Купить недвижимость в Opcina Plitvicka Jezera, Хорватия

2 объекта найдено
Квартира 1 ваннаяв Плитвицкие озера, Хорватия
Квартира 1 ванная
Плитвицкие озера, Хорватия
1 ванных комнат 35 м² 3/3 Этаж
€ 100,001
I24933 Плитвичка Езера
Дом 6 комнатв Rudanovac, Хорватия
Дом 6 комнат
Rudanovac, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 206 м²
€ 440,000
Плитвицкие озера Отдельно стоящий жилой дом 206 м2 2019 года постройки на участке 1000 м2. …

Параметры недвижимости в Opcina Plitvicka Jezera, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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