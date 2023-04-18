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Купить дом в Opcina Plaski, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Janja Gora, Хорватия
Дом 4 комнаты
Janja Gora, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м²
€ 240,000
 Ogulin, Plaški Красивый дом построен в 1999 году и полностью отремонтирован в 2015 году, п…
Дом 9 комнатв Janja Gora, Хорватия
Дом 9 комнат
Janja Gora, Хорватия
9 Количество комнат 6 ванных комнат 272 м²
€ 400,000
Огулин, Пласки Красивые два дома общей площадью 272 м2 построены и роскошно оформлены в 201…
Дом 8 комнатв Lapat, Хорватия
Дом 8 комнат
Lapat, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат 262 м²
€ 550,000
Пласки, Яня Гора Дом был построен в 1968 году, полностью отремонтирован в 2013 году, общей …

Параметры недвижимости в Opcina Plaski, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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