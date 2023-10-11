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Жильё в община Пичан, Хорватия

1 объект найдено
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Tupljak, Хорватия
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Tupljak, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, PIĆAN - This magical property, located on one of the many hills of this area will su…
€750,000

Параметры недвижимости в община Пичан, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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