Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Задарская жупания
  4. Opcina Pasman
  5. Виллы

Купить вилла с видом на море в Opcina Pasman, Хорватия

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Pasman, Хорватия
Вилла 6 спален
Pasman, Хорватия
8 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,750,000
A new elite villa for sale, located in a quiet place on the island of Pašman, only 25…

Параметры недвижимости в Opcina Pasman, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти