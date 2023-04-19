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Купить квартиру в Opcina Pasman, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Dobropoljana, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Dobropoljana, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 1/1 Этаж
€ 195,000
Новое строительство, двухкомнатная квартира с видом на море, Сукошан, Задар, 67 м2 На первом…

Параметры недвижимости в Opcina Pasman, Хорватия

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с бассейном
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