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Купить недвижимость в Opcina Pasman, Хорватия

3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Dobropoljana, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Dobropoljana, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 1/1 Этаж
€ 195,000
Новое строительство, двухкомнатная квартира с видом на море, Сукошан, Задар, 67 м2 На первом…
Вилла 6 спаленв Pasman, Хорватия
Вилла 6 спален
Pasman, Хорватия
8 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,750,000
A new elite villa for sale, located in a quiet place on the island of Pašman, only 25…
Домв Mrljane, Хорватия
Дом
Mrljane, Хорватия
320 м² Количество этажей 2
€ 270,000
Двухквартирный дом, отдельные участки, вид на море, 320 м2, Пашман, На острове Пашман есть д…

Параметры недвижимости в Opcina Pasman, Хорватия

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