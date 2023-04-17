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Купить вилла с видом на горы в Opcina Orebic, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Orebic, Хорватия
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,350,000
An old stone villa for sale, built in the 18th century and completely renovated in 2016. The…

Параметры недвижимости в Opcina Orebic, Хорватия

с видом на море
с бассейном
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